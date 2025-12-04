Pourquoi les PFAS sont durs à éradiquer ?

Le Parlement européen a annoncé la semaine dernière alors un durcissement des règles, interdisant d’ici à quatre ans et demi la commercialisation au sein de l’Union européenne de jouets contenant des substances chimiques particulièrement nocives pour les enfants, comme les perturbateurs endocriniens.

« Mais… on n’avait pas interdit les PFAS ? Comment ça se fait qu’il y en ait encore dans les jouets ? »

Ce n'est en réalité pas si simple que simple, puisque des PFAS, il en existe des milliers ! Ce n’est pas une seule substance, mais un groupe très large, ce qui complique la réglementation. Certaines sont plus toxiques ou persistantes que d’autres.

En France et en Europe, certaines substances PFAS très connues et problématiques sont déjà interdites. Mais l’interdiction ne couvre pas encore toute la famille des PFAS. Le marché continue donc d’utiliser certains PFAS non encore réglementés.

Le durcissement à venir vise donc à mieux protéger les enfants et le grand public, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura plus du tout de polluants éternels.

Donc en conclusion, quand on dit “fin des PFAS”, il faut toujours demander : "lesquels ?"