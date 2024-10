"Il faut que les jeunes restent curieux" : retrouvez l’interview du maire du Mans Stéphane Le Foll (VIDÉO)

Stéphane Le Foll a de quoi être fier de sa ville et de ses habitants. Alors que le Tour Vibration a rassemblé 45 000 personnes au Mans samedi pour sa dernière date de l’année, le tout dans une ambiance de folie, l’édile a répondu à nos questions au micro de Vibration.

De ces quelques minutes d’interview, en est ressorti un discours très porté sur la culture et la jeunesse. "Dans beaucoup d’événements qu’on organise, on cherche à permettre aux jeunes de trouver dans la ville les moyens de vivre pleinement leur jeunesse et l’expression de ce dont ils ont besoin", explique-t-il. Et le Tour Vibration en fait partie : à l’image des écrans géants installés pour la Coupe du monde de foot ou celle de rugby, ce Tour Vibration permet aux jeunes de se dire "Tu te souviens on était là, on avait vu ça" pour que chacun puisse "repartir avec son souvenir à lui".

Les jeunes mais aussi la culture ne sont pas laissés pour compte. À l’image du festival Forever Young la semaine dernière et du rendez-vous Faites Lire jusqu’à la fin de la semaine, mais aussi d’événements passés. "Depuis 5 ans, nous avons multiplié les grands événements comme Plein Champ, dans un parc de 17 hectares où ont fait venir des artistes d’art urbain pour 50 000 personnes". Et d’ajouter. "Dans notre société d’aujourd’hui, il faut que les jeunes et d’ailleurs tout le monde, restent curieux sinon on se renferme et on ne fait pas toujours les bons choix".

Avant de se quitter, le maire du Mans est également revenu sur les chantiers à venir qui vont "changer la ville sur les mobilités". Ça passera par la création de nouvelles chronolignes avec des bus à hydrogène qui arriveront d’ici la fin de l’année, la mise en place du réseau chronovélo (censé relier à terme les 20 communes de l’agglomération entre elles) et l’allongement des rames de tramway.