Payé à ne rien faire. L’expression n’a jamais eu autant de sens depuis qu’un certain Throwaway59724 a décrit son quotidien sur le forum Reddit. Selon lui, il gagnerait près de 90 000 euros par an, soit environ 7 500 euros chaque mois, en ne travaillant qu’une dizaine de minutes par jour.

Employé en tant qu’informaticien dans un cabinet d’avocats, l'homme est chargé de la gestion de preuves numériques pouvant servir dans de futurs procès. Or, d’après son expertise, cette mission ne nécessite pas une journée de 8 heures de travail. Seules quelques minutes lui suffisent pour boucler ses dossiers ! Ainsi, chaque jour, l’homme fait semblant de travailler. Les journées doivent lui paraître longues et ennuyeuses…

Mais depuis la pandémie de Covid-19 et le développement du télétravail, il passe désormais ses journées chez lui, à faire tout ce dont il a envie, comme jouer aux jeux vidéo. Et pour cause, il a réussi à créer un logiciel capable de travailler à sa place à distance. Il se contente simplement de scanner les résultats et de les envoyer à son employeur.

« Je suis en train d’arnaquer le cabinet (…), mais tout le monde y gagne finalement », affirme-t-il. D’ailleurs, il est plutôt confiant quant à son avenir dans la société après ses révélations : « S’ils essaient de me virer, je me débarrasserai du programme. Il fonctionne sur un équipement qui m’appartient, donc s’ils me perdent, ils perdent aussi tout mon travail. J’ai une sécurité d’emploi avec ça ».