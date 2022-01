« Je m’appelle Kovid et je ne suis pas un virus ». Sur Twitter, Kovid Kapoor remet les pendules à l’heure. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, cet entrepreneur indien est devenu la risée de son entourage. La preuve avec les quelques photos et autres blagues potaches partagées sur son profil. « Hé, regardez ! C’est Kovid en train de boire une [bière] Corona », peut-on lire sur une publication datant du 5 janvier dernier (ci-dessous). Son gâteau d’anniversaire a aussi été victime de l’humour de ses proches : « Joyeux anniversaire Kovid-30 ».

Le jeune homme explique être aussi moqué dans les lieux publics, comme chez Starbucks. Amusé par la situation, il raconte : « Un mec m’a tendu mon café en hurlant mon prénom et tout le monde s’est mis à rigoler, je dois utiliser un faux prénom maintenant » (ci-dessous). Toutefois, selon lui, son prénom, dont il est très fier, fait également une sacrée publicité à son entreprise, en difficulté depuis la pandémie, et lui permet de mieux se sociabiliser.

« C’est un nom mémorable dont la signification est belle. Il fait impression quand je me présente et je n’en changerais pour rien au monde ». En effet, en hindi, « kovid » signifie un lettré ou un individu éduqué et est un prénom peu répondu en Inde.

My name is Kovid and I'm not a virus ?#COVID2019 #coronavirusus — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) February 12, 2020

The Kovid + Corona joke that noone ever seems to stop talking about. ? pic.twitter.com/cJ5VsHzhD0 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022

At Starbucks, the guy handing me the coffee pointed out the name to everyone else and they burst out laughing - I mostly use a fake name now. ☕️ pic.twitter.com/79STYv2uG6 — Kovid Kapoor (@kovidkapoor) January 5, 2022