Intempéries dans l’Indre : le gouvernement envoie un haut-fonctionnaire dédié

Plus de 24h après le violent orage qui a touché le département, l’Indre continue de panser ses plaies. Depuis hier, les files d’attente s’allongent devant les assureurs, les carrossiers et les réparateurs de pare-brise. Rien à Châteauroux, plus de 250 toitures ont été éventrées dans la nuit du dimanche 22 mai au lundi 23 mai et un millier de véhicules abimés. Certaines entreprises sont également à l’arrêt.