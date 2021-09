James Bond - Mourir peut attendre : une toute nouvelle bande-annonce dévoilée (VIDEO)

Ce sera le dernier James Bond avec Daniel Craig dans le rôle-titre et, rien que pour ça, Mourir peut attendre aura une saveur particulière. Mais aussi parce qu’on y découvrira le visage d’un nouvel agent 007 (Lashana Lynch) et que les fans l’auront attendu plus d’un an et demi en raison des nombreux reports dus à la crise sanitaire.

L’attente arrive enfin à son terme et cette nouvelle bande-annonce ne fait que raviver l’envie :