L'acteur, producteur et chanteur retrouve les tournages un an après son grave accident.

Jeremy Renner va retrouver les tournages. Un an, jour pour jour, après son très grave accident, l'acteur américain qui fêtera ses 53 ans le 7 janvier prochain, a annoncé son retour sur les plateaux auprès de la chaîne CNN. "Cela a été une année incroyablement chargée. Je pense que je suis prêt et je pense que je suis assez fort. On verra comment ça se passe, je reprends dans une semaine. Mais je ferai de mon mieux et j'essaierai de toutes mes forces".

Acteur, producteur et chanteur, Jeremy Renner, qui incarne, entre autres, Hawkeye pour la franchise Marvel, est attendu sur le plateau du tournage de la troisième saison de la série Mayor of Kingstown. Ses fans espèrent aussi voir apparaître un nouvel album, "Love and Titanium", inspiré de sa convalescence et du métal utilisé pour l'aider à se reconstruire.

"Ma plus grande thérapie a été mon esprit"

Le 1er janvier 2023, Jeremy Renner a été victime d'un très grave accident alors qu'il déneigeait, devant son domicile, dans le Nevada. L'acteur était monté à bord de sa propre dameuse de 6,5 tonnes pour aider un membre de sa famille, bloqué, en voiture, par de très importantes chutes de neige qui avaient, à l'époque, paralysé une bonne partie de la région. C'est alors qu'il venait en aide à cette personne que sa dameuse s'est mise à avancer d'elle-même. Jeremy Renner s'est fait broyer en tentant d'arrêter l'engin. Il avait échappé de très peu à la mort, grâce, en partie, à l'intervention rapide d'un voisin médecin.

Le chemin du retour à une vie normale a ensuite été très long pour le comédien, qui a documenté une bonne partie de sa rééducation sur son compte Instagram. "J'ai exploré tous les types de thérapie", avait alors indiqué Jeremy Renner. Avant d'ajouter : "Ma plus grande thérapie a été mon esprit et la volonté d'être ici et de faire des efforts pour me rétablir et être meilleur, exceptionnel. J'estime qu'il est de mon devoir de le faire. Non pas pour gaspiller ma vie qui a été épargnée, mais pour rendre la pareille à ma famille, à mes amis et à vous tous qui m'avez donné les moyens d'endurer".