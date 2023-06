JO 2024 : découvrez le parcours de la flamme olympique

La flamme olympique des Jeux de Paris 2024 passera-t-elle dans votre département ? Le parcours vient d’être dévoilé ce vendredi 23 juin. 65 villes-étapes sont prévues, avec des arrêts dans des sites emblématiques, mais tous les territoires ne seront pas traversés. Certaines collectivités ont en effet refusé de payer la somme réclamée par les organisateurs, 180.000 euros.

En Centre-Val de Loire, la flamme passera par l’Indre et Châteauroux (qui accueillera les épreuves de tirs) le 27 mai 2024. Après un détour par l’ouest du pays, les océans puis le nord-est de l’Hexagone, elle traversera Chartres le 7 juillet, Blois le 9 juillet et Orléans le 10 juillet. Les châteaux de Valençay, Chambord et Sully-sur-Loire ainsi que la maison de Jeanne-d’Arc et le domaine royal de Dreux sont notamment sur le parcours. En revanche, l’Indre-et-Loire et le Cher n’accueilleront pas le passage de la flamme.

Du côté des Pays de la Loire, la flamme ne sera pas non plus accueillie en Sarthe. Le relais passera cependant par Angers le 28 mai et Laval le 29 mai. Le château de Montsoreau et les vignobles des Coteaux-du-Layon seront notamment traversés. Quelques jours plus tard, la flamme sera aux Sables d’Olonne le 4 juin et à La Baule le 5 juin.

En Bourgogne, rendez-vous le 11 juillet à Auxerre, mais aussi Vézelay et le vignole de Chablis pour voir la flamme. Le lendemain, le 12 juillet, elle à Dijon, ainsi qu’au Clos de Vougeot et sur le site archéologique d’Alésia. La Nièvre et la Saône-et-Loire ne seront pas traversées.

La flamme sera allumée le 16 avril 2024 à Olympie, en Grèce. Elle rejoindra le 8 mai Marseille, sur le bateau Belem. Son périple prendra fin à Paris le 26 juillet, jour de la cérémonie d’ouverture, après avoir été portée par 10.000 relayeurs.