Joker 2 : le film serait une comédie musicale avec Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn

Lady Gaga bientôt de retour au cinéma ? Bien que l’information ne soit pas encore officielle, c’est ce que relate The Hollywood Reporter : la star internationale serait en pourparlers pour donner la réplique à Joaquin Phoenix dans Joker 2, intitulé Joker : Folie à deux.

Une comédie musicale

Selon le média américain, Lady Gaga pourrait interpréter le rôle d’Harley Quinn, campé par Margot Robbie depuis plusieurs années. En choisissant Stefani Germanotta, de son vrai nom, la production aurait la volonté d’amener Joker 2 vers un genre nouveau et d’en faire une comédie musicale. Un choix qui fait sens : Lady Gaga a déjà remporté une nomination pour la meilleure actrice aux Oscars ainsi qu’une victoire pour la meilleure chanson originale pour Shallow dans le film à succès A Star Is Born avec Bradley Cooper. Plus récemment, la star a joué un rôle principal dans le film House of Gucci de Ridley Scott, aux côtés d’Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons et Al Pacino.