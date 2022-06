Joker 2 : le réalisateur confirme la suite du film et dévoile son titre

Le titre dévoilé

Si cette annonce a mis fin aux incertitudes de ces derniers mois, les fans ont enfin pu découvrir le titre officiel du second volet qui sera intitulé Joker : Folie à deux. Bien qu'aucun autre détail n’a pour l’instant été communiqué, on sait d’ores et déjà que la suite a à nouveau été écrite par Todd Phillips et Scott Silver. Pour rappel, dès 2019, le réalisateur affirmait déjà avoir "une série de trois films en tête" pour Warner Bros Pictures : "J’ai imaginé trois histoires, Joker étant la première avec moi, et les deux suivantes mises en scène par d’autres réalisateurs", avait-il alors déclaré.