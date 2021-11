Les bêtes sont prêtes à sauver le monde ! DC Comics et Warner Bros Pictures présentent la première bande-annonce de leur prochain film d’animation intitulé DC League of Super Pets (Krypto Super-Chien, en version française). Le long-métrage, inspiré de la fameuse Justice League, met en scène un groupe d’animaux divers et variés.

Le personnage principal est d’ailleurs le chien Krypto, le fidèle compagnon de Superman. Celui-ci entreprend de reprendre le contrôle de la situation à Metropolis alors même que son maître et le reste de la Justice League sont entre les mains de Lex Luthor (vidéo ci-dessous). À défaut de pouvoir compter sur le soutien des super-héros, le Super-Chien va s’entourer d’animaux de compagnie échappés d’un refuge et dotés de super pouvoirs : le chien Ace, le cochon PB, la tortue Merton, l’écureuil Chip. Tous doivent apprendre à maîtriser leur don pour rétablir l’ordre dans la métropole. Y arriveront-ils ?

Dans la version originale, Dwayne Johnson prête sa voir à Krypto. Au casting, on retrouve également Kevin Hart (Jumanji), Kate McKinnon (Saturday Night Live), John Krasinski (Free Guy), Diego Luna (Rogue One : A Star wars story), Vanessa Bayer, Natasha Lyonne ou encore Keenue Reeves (Matrix).

Krypto Super-Chien, DC League of Super-Pets sortira au cinéma en mai 2022.