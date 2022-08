L’allocation rentrée scolaire versée à partir de ce mardi

Un coup de pouce pour les familles les plus modestes : l’allocation de rentrée scolaire est versée à compter de ce mardi 16 août. Trois millions de foyers bénéficient de cette allocation, attribuée sous conditions de ressources. Pour chaque enfant entre 6 et 15 ans, le versement est automatique. Entre 16 et 18 ans, il faut effectuer une déclaration sur le site de la Caisse d’allocations familiales.

Versée en deux fois

Cette année, l’allocation a été revalorisée de 4% par le projet de loi sur le pouvoir d’achat, pour limiter l’impact de l’inflation. Elle atteint 392 euros pour les 6/10 ans, 413 euros pour les 11/14 ans et 428 euros pour les 15/18 ans. Seul le montant de base sera toutefois versé ce mardi 16 août. Celui de la revalorisation, environ une quinzaine d’euros, le sera ensuite entre le 18 août et le 5 septembre.