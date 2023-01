L’élection Reines de France recherche des candidates

Car l’élection Reine de France est toute jeune. Elle ne compte à son actif que trois éditions. Ouverte à toutes, elle s’adresse aux femmes âgées de plus de 18 ans. « C’est un comité qui n’a aucun critère à part avoir 18 ans, et résider dans la région qu’on veut présenter, précise Fanny Chavoudiga. Le conseil d’administration va se renseigner en regardant nos réseaux sociaux ; regarder les valeurs qu’on prône sur les réseaux sociaux, notre personnalité, ce qu’on dégage ».

Fanny Chavoudiga a été élue en février 2022, Reine de France Centre-Val Loire et 2 ème princesse à l’éléction nationale. Un beau palmarès, alors que la jeune femme s’est un peu retrouvée là par hasard, puisque c’est un proche qui l’a inscrite à l’élection. Mais l’Orléanaise ne regrette rien, bien au contraire. Elle a décidé de parler au plus grand nombre de son expérience, pour peut-être convaincre des futures candidates.

Une fois élue régionalement, chaque miss a des défis à relever tout au long de l’année. Comme par exemple, parler dans les médias, organiser une tombola au profit d’une association, ou encore réaliser du contenu mettant en avant la région sur les réseaux sociaux.

Le but du jeu est de s’amuser, nous explique Fanny, et de vivre une nouvelle expérience enrichissante. C’est aussi l’occasion, une fois de plus, de mettre en avant les femmes. « Faut être fière d’être une femme, déclare l’Orléanaise. Peu importe d’où l’on vient, nos formes, ce qu’on peut nous dire (…) Vous êtes des reines et c’est le principal, c’est de marcher la tête haute ».