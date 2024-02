L’ESCAT à Tours : la seule école de cinéma en région Centre

Vous rêvez de cinéma, de produire un film ou encore de devenir caméraman… Et bien l’ESCAT est faite pour vous ! En trois années de formation, les étudiants apprennent tout ce qu’il y a à savoir concernant le cinéma. Production, caméra, micro, … Tout un matériel d’expert est mis à la disposition des élèves pour qu’ils réussissent au mieux leur cursus. Isabelle Hertaux, ancienne journaliste, a fondé cet établissement ; un projet qui lui tenait à cœur. « Il n’y avait pas d’école de cinéma dans la région, donc j’ai saisi l’opportunité » raconte-t-elle. Et voilà maintenant 7 ans que cette école existe à Tours. Mais depuis cette année, l’ESCAT a reçu le titre RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ce qui leur permettra de préparer « un diplôme d’assistant-réalisateur et d’assistant caméra ».

« Les cours, ce n’est que de la pratique. Les étudiants réalisent beaucoup de films »

Pour ce qui en ait des cours, Isabelle Hertaux explique que c’est « 80 % de pratique et 20 % de théorique. Les étudiants réalisent beaucoup de films, ils sont toujours en train de tourner et de pratiquer ». C’est donc le mot phare de cette école : pratiquer. Durant leur formation, les étudiants se prêtent donc au montage, cadrage, scénario, … À travers des documentaires, comme lors de la 1ère année, ou des films d’action lors des deux dernières années. « On part du plus petit format, de la chose la plus facile à réaliser (le documentaire), pour arriver au plus grand, le plus long surtout, le long-métrage » explique la fondatrice de l’ESCAT.

Sur les trois années, les élèves ont la possibilité de faire des stages. Le premier, en option, se fait en cours de deuxième année, si des productions ont des besoins. Mais en 3ème année, un stage de fin de cursus pour valider leur formation est obligatoire. « Cela leur permet de voir la vie professionnelle et leur facilité leur insertion ».