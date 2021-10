La 3ème édition du Vélotour à Tours a lieu ce dimanche !

La ville de Tours met à l’honneur le deux-roues, le week-end prochain, lors du festival « Faites du vélo ». À cette occasion, un grand circuit à vélo, ludique et joyeux, est proposé aux Tourangeaux.

Deux boucles sont au programme, de 18 ou 24 km. Les cyclistes traverseront alors des lieux surprenants, habituellement fermés aux deux-roues ! 12 lieux tourangeaux d'exception sont à découvrir, notamment le Marché de Gros, le jardin du Musée des Beaux-Arts, ou encore le stade de la Vallée du Cher !

Pour plus de fun, les participants sont invités à venir déguisés ! « Des cadeaux seront à gagner pour les plus audacieux » promettent les organisateurs. Il est encore possible de s’inscrire. Plus d’infos sur le site du Velotour. Tarifs à partir de 5 euros pour les enfants & de 10 euros pour les adultes