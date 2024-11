La Loirétaine Bernadette Després, illustratrice de Tom-Tom et Nana, est décédée

Les aventures de ses héros, Tom-Tom et Nana, ont marqué l'enfance de nombreux Français : l'illustratrice Bernadette Després est décédée ce mardi 19 novembre à l'âge de 83 ans, annonce son éditeur, Bayard. Entre 1977 et 2009, elle a dessiné 371 histoires de la famille Dubouchon, dans 34 albums qui se sont vendus à 16 millions d'exemplaires. Les aventures de ses héros sont apparus pour la première fois dans le premier numéro de J'aime Lire. Elle avait dû abandonner Tom-Tom et Nana lorsque l'une des scénaristes, Jacqueline Cohen, avait décidé d'arrêter d'écrire des histoires.

Bernadette Després vivait dans le Loiret, à Givraines. Elle a d'ailleurs ouvert dans cette commune une maison dédiée aux héros de sa bande-dessinée. La dessinatrice s'était inspirée d'un restaurant de Pithiviers, près de chez elle, pour créer La Bonne Fourchette, le restaurant de la famille Dubouchon. Elle avait remporté un fauve d'honneur au festival de la bande dessinée d'Angoulême en 2019. A plus de 80 ans, elle continuait toujours les dédicaces et les rencontres auprès du public. L'an dernier, elle avait livré quelques souvenirs de sa carrière au micro de Vibration.