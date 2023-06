La ministre Isabelle Lonvis-Rome attendue ce mardi au centre LGBTI de Tours

Dégradation des portes d’entrée, saccage des boîtes aux lettres et plus récemment une attaque à l’engin explosif. Face aux attaques répétées contre le Centre LGBTI de Touraine ces dernières semaines, la ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes Isabelle Lonvis-Rome est attendue demain dans les locaux de l’association.

La ministre visitera le centre en compagnie de ses membres, avec lesquels elle échangera et dressera un bilan des agressions subies ces dernières semaines. Isabelle Lonvis-Rome profitera également de ce déplacement pour leur présenter les grands axes du prochain plan national de lutte contre la haine anti-LGBT+.

Pour rappel depuis le 1er janvier, 6 attaques ont été recensées contre le centre LGBTI de Tours, la plus marquante étant ce jet de bouteille explosive le 22 mai dernier. Un adolescent de 17 ans au profil de "catholique intégriste" avait été interpellé.

Jeudi dernier, ce sont 4 passages piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel de la place Jean Jaurès, à peine aménagés, qui ont été dégradés dans la foulée. La ville de Tours avait initié cette action symbolique en soutien à la communauté LGBTI. Selon La Nouvelle République, 3 personnes masquées ont été filmées par des caméras de vidéosurveillance en train de recouvrir les bandes colorées avec de la peinture blanche.