La présence du loup confirmée en Maine-et-Loire

Comme le Loiret ces dernières semaines, le loup a donc bien investi le Maine-et-Loire. La préfecture a confirmé ce lundi 7 janvier la présence de l’animal dans le département. L’Office français de la biodiversité a formellement le loup sur une photographie prise dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024 à La Séguinière. L’animal est par ailleurs soupçonné d’avoir attaqué deux troupeaux ovins dans le même secteur le mois dernier.

Les individus nés au printemps dernier prennent peu à peu leur place au sein de la meute, certains animaux sont donc actuellement en pleine dispersion afin de chercher un nouveau territoire. En quelques jours, le loup peut parcourir jusqu’à 800km avant de trouver un endroit où s’installer.

Une espèce protégée

La préfecture du Maine-et-Loire va réunir prochainement la cellule départementale de veille sur le loup. Une communication sera faite aussi auprès des éleveurs, qui peuvent bénéficier depuis le 1er janvier d’aides à l’acquisition et à la formation de chiens de protection de troupeaux. Le loup n'est pas un animal considéré comme dangereux pour l'homme. Le risque d'attaque n'est pas nul, notamment s'il se sent en danger, mais le canidé ne considère pas l'homme comme une proie et a plutôt tendance à fuir sa présence. Le loup est une espèce protégée, s’en prendre à lui est puni par la loi.