La Sarthoise du Web est une pâtissière 2.0 !

« Je suis d’origine turque, on aime beaucoup les pâtisseries, et depuis petite, j’aimais déjà la cuisine ». Meral Ozbaldoktu partage donc une longue histoire d’amour avec l’art culinaire depuis déjà de nombreuses années. Après un bref passage dans le domaine du secrétariat, la Sarthoise s’est ensuite lancée seule dans l’aventure de la pâtisserie en 2015.

Des recettes destinées à tous

En 2017, elle a créé différents comptes sur les réseaux sociaux, mais ce n’est qu’en 2020, lors du confinement, que l’autodidacte a connu « une grosse montée d’abonnés. J’ai commencé à donner mes recettes, salées et sucrées. Ça a beaucoup plu que je montre comment faire un gâteau. Aujourd’hui, j’ai plus de 25.000 abonnés sur Instagram, 86.000 sur Tik Tok. »

Sa démarche est simple : « je montre de A à Z comment faire un gâteau, je donne toutes les recettes. Mais je suis aussi très présente avec mes abonnés, s’ils ont besoin d’aide, je n’hésite pas à répondre à leurs questions. » Et la pâtissière est très claire : tout le monde peut réussir les recettes qu’elle présente, qu’il s’agisse de cake design ou n’importe quel autre gâteau.

"Un rêve que je réalise"

Suite à cette augmentation d’abonnés constante depuis ces quelques années, Meral Ozbaldoktu a donc reçu le prix de la Sarthoise du Web à l’occasion des Talents de la Sarthe 2022. « J’ai fait voter mes abonnés, très actifs, qui me soutiennent beaucoup, et je ne les remercierai jamais assez. J’ai été très émue, je ne m’attendais pas à gagner, je n’ai pas réussi à retenir mes larmes. C’est un honneur, une fierté, pour une personne qui a un handicap physique comme moi, c’est un rêve que je réalise », confesse-t-elle aujourd’hui.

Les plats sucrés qu’elle préfère manger et cuisiner ? Les macarons. Et pour ce qui est du salé, il s’agit d’un un plat turc : le kefta à la viande hachée et au boulgour. Depuis décembre dernier, la pâtissière 2.0 nous permet de commander ses créations, et notamment ses cakes design, que vous habitiez au Mans ou aux alentours. Enfin si son état de santé lui permet, Meral Ozbaldoktu aimerait ouvrir sa boutique « physique » d’ici un ou deux ans.