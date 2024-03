La Chronique ciné d'Iris : "La Vie de ma mère", "Comme un fils", "Old Boy", on vous aide à choisir

Et on commence par La Vie de ma mère, avec Agnès Jaoui (Le Goût des autres) et William Lebghil (Première année)...

Cette jolie comédie dramatique raconte comment l’existence bien construite de Pierre, va voler en éclats lorsque sa mère - qu’il ne voit que très rarement - débarque à l’improviste...

Débordante d’énergie et d’humeur changeante, on comprend vite que cette maman a priori gênante et envahissante est bien plus que ça...

Bipolaire, elle s’est enfuie de l’institut psychiatrique qui en a la charge. Pierre veut à tout prix l’y ramener avant qu’elle ne fasse une nouvelle crise...

S’il n’est pas question de grands éclats de rire, La Vie de ma mère sait être suffisamment fin et drôle, pour émouvoir ou nous faire endurer la gêne de Pierre face à cette génitrice exubérante malgré elle, tout en gardant le sourire aux lèvres.

Bien entouré, le duo peut compter sur deux seconds-rôles (Salif Cissé et Alison Wheeler) pour contribuer à cette légèreté bienvenue.

Un road-movie touchant sur le cheminement l’un vers l’autre d’une mère et son fils que les aléas de la vie ont séparé.