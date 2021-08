Le bébé de l’album de Nirvana Nevermind porte plainte pour pédopornographie

Selon le droit américain , une image représentant un enfant nu est considérée comme pornographique uniquement si elle présente une connotation sexuelle explicite. Cependant, Robert Y. Lewis, son avocat, déclare dans la plainte : « Les accusés ont utilisé cette image pédopornographique de Spencer intentionnellement dans un but commercial afin de se promouvoir, ainsi que leur musique, à ses dépens. Les accusés ont usé de pédopornographie en représentant Spencer comme un élément essentiel du processus promotionnel utilisé dans l'industrie musical pour attirer l'attention, avec une pochette d'album montrant un enfant comme provocation sexuelle pour gagner de la notoriété, faire des ventes, faire parler d'eux dans les médias et les critiques. »

Il avait déclaré lors d'une interview au New York Post : « Cet anniversaire a un sens pour moi. C'est étrange, ça m'a pris cinq minutes quand j'avais quatre mois et c'est devenu une image vraiment iconique... C'est cool et bizarre de faire partie de quelque chose d'aussi important alors que je ne m'en souviens même pas. »

Porté par des standards tels que Smells Like Teen Spirit, Lithium ou Come As You Are, Nevermind est le plus grand succès commercial de Nirvana. Il s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde.