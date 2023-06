Le championnat de Superbike fait étape à Magny-Cours ce week-end

Le circuit de Nevers Magny-Cours accueille aujourd’hui, samedi et dimanche, la 4e manche du Championnat de France Superbike. Regroupant six catégories, le Superbike, le Supersport300, le Supersport600, le Pré moto 3, l’European Bike et le Side-car mais aussi les champions de demain.

Au total, 200 pilotes, l’élite de la vitesse française, sont présents. Avec d’abord les essais libres ce vendredi, les essais chronométrés demain avant les courses dimanche.

« On a les meilleurs, des anciens champions du monde comme Mike Di Meglio, on a toutes les marques représentées, et ce championnat est l’un des meilleurs championnats européens », résume Patrick Coutant, le président de la commission nationale de la vitesse à la fédération française de moto.

Vibration vous fait d’ailleurs gagner des invitations. Plus d’informations à retrouver ici.