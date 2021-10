Le Festival O'Tempo confirme la tenue d'une 2ème édition

Près d’un mois après la première édition du Festival O’Tempo, c'est aussi l'occasion de faire, à nouveau, un bilan. Cette année, O'Tempo a réuni plus de 5 000 festivaliers sur les 3 jours de l'évènement, avec une programmation de 11 artistes. Plus de 100 bénévoles ont participé à l'organisation millimétrée de ce nouveau festival dans la métropole orléanaise. Malgré les conditions sanitaires évolutives, le satisfaction se confirme donc une nouvelle fois.

Aucun nom n'est encore annoncé pour la 2ème édition, mais les dates sont d'ores et déjà arrêtées : ce sera du 26 au 28 août et toujours sur le site de la Caillaudière à Boigny sur Bionne. L'association VVMS Prod promet une "nouvelle édition 2.0 dans un esprit guinguette et garden party chic encore plus poussée". On attend donc de voir avec impatience ces nouvelles surprises !

