Le Mans : le "projet fou" de trois passionnés d’Histoire

On peut être jeunes et passionnés d’Histoire ! La preuve avec « La Persée de l’histoire », une émission diffusée sur une radio associative au Mans depuis trois ans qui s’intéresse au patrimoine local. Le rendez-vous hebdomadaire d’une heure est assuré par trois hommes d’une vingtaine d’années : les chroniqueurs Salwan Bendriss et Thomas Lebouc, et l’animateur Simon Peverelli.

Une émission live

Ces derniers voient maintenant plus grand et souhaiteraient se lancer dans une émission vidéo en direct. Simon Peverelli revient sur l’origine du projet : « à la radio c’est super, mais ce dont on parle, on ne peut pas le montrer, c’est le désavantage de la radio. » C’est pourquoi lui et ses acolytes ont décidé de « se lancer dans un autre projet encore plus fou, en allant sur place directement pour montrer aux gens le patrimoine local à côté de chez eux, en proposant des émissions vidéo live, en direct, avec des intervenants historiques spécialisés. »

D’une durée d’une heure, une heure et demie, les émissions seraient diffusées tous les mois sur Twitch, probablement YouTube, et sur le site Internet des historiens en herbe. Néanmoins, on connait beaucoup d’émissions axées sur l’Histoire, et la concurrence risque d’être assez rude.

"Un peu de peps et de jeunesse"

Pour se démarquer, celui qui veut devenir professeur d’histoire souhaite que son émission soit avant tout ludique, « avec un côté décalé, on va être en costume pour proposer une immersion, mais aussi de l’humour, de l’accessibilité pour rendre ça le plus simple possible, de manière pas trop ennuyeuse. On veut donner un peu de peps et de jeunesse à cette histoire qui est hyper cool. » Par ailleurs, les spectateurs pourront poser des questions sur le tchat.

Soutenus par le Département de la Sarthe, les trois jeunes ont lancé une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank qui se terminera le 18 novembre. Ils ont besoin de 8000 euros pour assurer leurs premières émissions. Mais Simon Peverelli voit encore plus grand : « à long terme, on aimerait faire ça dans chaque région et chaque département du pays. On connait le potentiel du patrimoine français. » C’est tout ce qu’on leur souhaite.