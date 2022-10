Le Mans : quatre jours d’animations pour le Festival d’Automne École Libération

L’association École Libération organise comme chaque année son Festival d’Automne, et proposent plusieurs temps d’écoute et d’échanges pour les familles d’enfants neuro-atypiques. Pour rappel, l’école Libération est un futur centre de ressource lié à la neuro-diversité, qui scolarisera des enfants âgés de 6 à 15 ans, pour majorité porteurs de troubles neurodéveloppementaux (troubles de l’attention, dislexique, dysorthographique, etc.... ), ou des enfants qui ne trouvent pas leur place dans l’école traditionnelle, comme les Hauts Potentiels Intellectuels (HPI).

Parrallèlement à cette école, deux autres entités devraient voir le jour : une maison médicalisée, avec des professionnels dédiés, et un centre de formation dédié aux professionnels de l’éducation, aux familles, et aux professionnels de santé. Une ouverture est espérée en septembre 2024.

Ateliers et conférences

En attendant cette ouverte, l’association organise régulièrement des évènements pour aller à la rencontre de ces familles, et leur donner quelques outils pour les aider au quotidien. Dans le cadre du festival d’Automne, deux journées d’ateliers sont organisées les 24 et 25 octobre, pour les 8-12 ans. Sophrologie, musique, sport... les activités sont diverses et variées.