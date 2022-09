Le Mans : un nouveau mouvement de grève dans les transports en commun ce vendredi

Des perturbations sont à prévoir ce vendredi 30 septembre à la Setram. Le syndicat FO appelle à la grève. Un mouvement portant sur les conditions de travail.

Sur les lignes T1 et T2, les tramways circuleront en horaires de vacances scolaires. Il faudra compter sur une rame toutes les 8 à 9 minutes, toutes les 4 minutes entre les arrêts Préfecture et Saint-Martin.

Les lignes T3, 4, 5, 6, 10 et 28 seront perturbées. Les lignes 13 et 26 ne circuleront pas. Les autres ne seront pas impactées par la grève y compris la Mancelle, le service Résea + et le service Flexo soirée.

Les lignes 11, 14 et 17 conserveront leurs horaires adaptés. Une offre de transport revue à la baisse jusqu’au mois de décembre, en raison d’un manque de conducteurs.