Le Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement gratuit les 2 et 3 octobre

Alors que se tient la Fête de la Science, le MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement) est officiellement inauguré les 2 et 3 octobre. Le nouveau muséum a rouvert ses portes en mai dernier, après de longs travaux engagés en 2015. Pour l’occasion, l’entrée est gratuite le samedi 2 octobre de 10h à 23h et le dimanche 3 octobre de 10h à 19h. Les visiteurs pourront y découvrir quelques-uns des 435.000 spécimens et échantillons du musée, dont environ 1.200 sont exposés.

Plusieurs animations sont également prévues tout le week-end, notamment des ateliers scientifiques, jeux, déambulations de comédiens ou concerts. Le programme complet est à retrouver en cliquant ici.