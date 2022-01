Le protocole sanitaire à l'école évolue encore : voici les nouvelles règles !

Alors que plusieurs syndicats d'enseignants ont déposé un préavis de grève ce jeudi 13 janvier face à la complexité du protocole sanitaire à l'école, le Premier ministre Jean Castex était l'invité ce lundi soir du journal télévisé de France 2. Justement, Jean Castex a annoncé de nouvelles règles en cas d'élève positif au Covid.

Il y a trois évolutions par rapport au protocole actuel à l'école. Déjà, les parents n'auront pas à récupérer immédiatement leurs enfants. Si un cas positif est signalé dans la classe de leurs enfants, les parents pourront les récuperer en fin de journée pour les faire tester.

Car les tests restent en vigueur. Néanmoins, plus besoin de faire un test PCR. Trois autotests suffiront. Concrètement, l'école de votre enfant vous appelle pour vous dire qu'il est cas contact. Vous attendez la fin de la journée pour le récupérer. vous le testez à la maison avec un autotest. Et en cas de résultat négatif, il peut retourner à l'école le lendemain.

Il faudra renouveler l'opération à J2 puis à J4. Toutefois, troisième et dernière évolution du protocole sanitaire, les parents ne feront plus qu'une seule déclaration sur l'honneur d'avoir effectué les autotests et que les résultats s'avéraient négatifs.

Le but de cette simplification est de décharger les directeurs d'écoles dans la gestion de la crise sanitaire mais aussi de désemplir les files d'attente devant les pharmacies et les laboratoires.

Les syndicats enseignants réclament de leur côté un retour au protcole sanitaire de décembre avec la fermeture de classe dès le premier cas positif de covid. Mais ça c'était avant la vague omicron...