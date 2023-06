Le Refugee food festival pour la première fois à Tours

L’initiative vise à sensibiliser au statut de réfugié, et à aider ces personnes à retrouver un emploi dans le secteur de la restauration. L’évènement se veut également être un vecteur de partage de culture. Tous ces éléments ont alors séduit la ville de Tours, qui a voulu accueillir le festival chez elle. Et au vu de l’engouement des professionnels, elle semble avoir eu raison.

« J’ai été très surprise de l’engouement et de l’entrain qu’a suscité le festival auprès des différents acteurs, nous explique Pauline Carasco, porteuse du refugee food festival à Tours. Notamment au niveau des restaurateurs… Je n’ai eu qu’un seul « non » sur toutes les portes auxquelles j’ai frappé. Je pense qu’on aurait pu même faire deux semaines de festival ».

Sur les huit réfugiés participants à Tours, seuls deux étaient déjà dans le domaine de la restauration. Sinon, « ce sont des personnes passionnées par la cuisine, et qui souhaiteraient peut-être se réorienter vers ce secteur », précise Pauline.

Côté menus, le public devrait être séduit. Il y en aura pour tous les goûts, et toutes les bourses. « On a 8 nationalités représentées ce qui est assez énorme, sur 5 jours de festival (..) On essaye vraiment d’aller de la cantine de quartier à l’étoilé. Il y a vraiment des menus à prix variés ».

Pour participer, et goûter aux différents menus, les clients sont invités à réserver leur place en amont, via le site de l’évènement. Et face à l’engouement des différents acteurs, le festival annonce d’ores et déjà qu’il sera reconduit l’an prochain à Tours.