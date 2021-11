Le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance, Adrien Taquet en Maine-et-Loire mercredi

Le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet se rendra en Maine-et-Loire ce mercredi 24 novembre. A Angers, il visitera d’abord en matinée une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED), un lieu qui permet l’écoute et le recueil de la parole de l’enfant victime de violences de manière adaptée des traumatismes subi. Il échangera ensuite avec des professionnels (assistante sociale, gendarmerie, magistrat, professionnels de santé).

L’après-midi, Adrien Taquet se rendra au Lion d’Angers pour inaugurer le village d’enfants SOS Le lion d’Angers qui accueille une quarantaine d’enfants. Enfin, il signera un contrat entre l’Etat et le département. Ce dernier recevra trois millions d’euros par an pendant trois ans, pour la mise en place de projets de prévention et de protection de l’enfance.