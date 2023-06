Les 4 infos à retenir ce lundi 26 juin

Éducation – Après le Français et les maths aujourd’hui, 860 000 collégiens passeront demain les épreuves d’histoire-géo et de sciences comptant pour le brevet.

Dans le Loiret, le début de l’examen qui a bien failli être retardé à Saint Jean de Braye ce matin. Les forces de l’ordre sont intervenus dans un collège après la découverte de tags sexistes, homophobes et appelant « à toute faire péter ». Le risque a rapidement été écarté.

Météo – la fumée des gigantesques incendies au Canada atteint l’Europe et la France en particulier. Le ciel du pays risque d’être voilé ces prochains jours, notamment dans l’Ouest et le Centre. On vous dit tout en détails dans cet article.

Justice - Pierre Palmade n’est plus hospitalisé. Son contrôle judiciaire a été allégé. Seule contrainte, il ne doit pas quitter la région Nouvelle-Aquitaine. Pour rappel, le comédien de 55 ans a été mis en examen après l’accident qu’il a causé au mois de février sous l’emprise de stupéfiants.

Football – Les dirigeants saoudiens de la Berrichonne de Châteauroux ont jusqu’à vendredi pour injecter 4 millions d’euros dans le club, pour espérer se maintenir en National 1.

Mécontents, les supporters rouges et bleus organisent un rassemblement demain après-midi devant le stade Gaston Petit. Ils demandent la démission de la direction.