Les 4 Infos à retenir du 2 août

Nécrologie - On a appris ce mercredi la mort de Geneviève De Fontenay. L'ancienne dirigeante du Comité Miss France est décédée à l’âge de 90 ans. Elle a succombé mardi soir à un arrêt cardiaque à Saint-Cloud. L’ancienne Miss Élégance 1957, qui défendait une vision conservatrice de la féminité, avait claqué la porte du concours en 2010 et lancé son concours dissident, Miss Prestige nationale.

Football - Un coup du chapeau de Diani a notamment permis à la France de dominer le Panama 6-3 pour son dernier match de poule du Mondial féminin. Les Bleues valident ainsi leur billet pour les 8èmes de finale en terminant premières de leur groupe et connaitront leur prochain adversaire jeudi 3 août.

Environnement - C'est le jour du dépassement ce mercredi. Cela veut dire qu’à partir d’aujourd'hui, l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la nature met un an à produire et à renouveler. Soit cinq jours plus tard que l'année précédente, en raison d’un nouveau mode de calcul.

Anniversaires - Elles ont notamment eu droit à des gâteaux glacés pour l’occasion. HuanLili et Yuandudu, les jumelles panda du zoo de Beauval basé dans le Loir-et-Cher, fêtent leur deuxième anniversaire ce mercredi 2 août. Leur grand frère, Yuan Meng, a quitté le parc pour la Chine la semaine dernière.