Les 4 infos du jeudi 12 octobre

ISRAËL - Le rapatriement de Français d’Israël s’organise. Plusieurs vols spéciaux partiront demain et samedi de Tel Aviv. Les mineurs isolés, les femmes enceintes, ou les personnes malades seront prioritaires. En attendant, Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce soir à 20h. Au 6ème jour du conflit qui a fait des milliers de morts, les frappes israéliennes s’accentuent sur Gaza. 12 Français ont été tués.

Par ailleurs, le gouvernement, par le biais du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, annonce l’interdiction des manifestations propalestiniennes et l'interpellation des organisateurs et des « fauteurs de troubles ».

Le contexte international qui contraint la Première ministre à annuler son déplacement à Orléans. Élisabeth Borne était attendue au CHRO pour signer la convention le faisant officiellement passer en centre hospitalier universitaire.

GREVE - 5 mois après la promulgation de la réforme des retraites, l’intersyndicale appelle à une journée de mobilisation demain pour défendre le pouvoir d’achat et les salaires. Les médecins libéraux sont également appelés à faire grève. Ils réclament entre autres une hausse du prix des consultations, alors que l’échec lors des dernières négociations avait conduit à hausse d’1 euro 50, jugée insuffisante.

TOURS – Une importante opération de déminage ce jeudi matin en Indre-et-Loire, à Fondettes. Les démineurs ont neutralisé dans la Loire puis évacué par hélicoptère une bombe américaine de 500kg, datant de la Seconde guerre mondiale. La circulation a en partie interdite sur la rocade tourangelle pour permettre l’opération.

RECORD - Une saison 2023 record pour Terra Botanica. Le parc végétal angevin a battu un record de fréquentation avec plus d’un demi-million de visiteurs. Et ce sera même plus dans les prochaines semaines avec les vacances de la Toussaint et l'habituelle fête d’Automne. On vous en parle ICI.