Les 4 infos du jeudi 13 juillet

ÉPARGNE - Le taux du Livret A maintenu à 3% en août, annonce du ministre de l’économie Bruno Le Maire. En raison de l’inflation, il aurait pourtant dû atteindre 4,1%. Un taux qui aurait augmenté le coût des crédits pour les PME et le logement social, indique le gouvernement. En contrepartie, ce taux à 3% s’appliquera jusqu’en 2025 et le plafond du Livret d’épargne populaire est relevé à 10 000 euros contre 7700 actuellement.

INFLATION - Après des semaines de négociations, 39 industriels ont enfin réussi à se mettre d’accord, et s’engagent à baisser leurs prix en rayons ! Un millier de références sont concernées et les rabais vont être appliqués dans les prochains jours. Ça sera le cas notamment sur les boites de conserve Bonduelle, les croquettes et pâtés pour chiens et chats Mars Petcare, ou bien encore les pâtes Barilla ou Panzani.

TRAFIC - Du monde sur les routes ce jeudi pour les départs en vacances ! Bison futé a classé la journée en ORANGE dans le sens des départs. Le trafic est dense sur l’A10 notamment entre Paris et Bordeaux. Mais c’est surtout la journée de samedi, dans le sens des départs, qui s’annonce difficile. Bison futé l’a classée ROUGE sur l’ensemble de l’Hexagone.

ESPACE - Pour son premier anniversaire, le télescope James Web a immortalisé la naissance d’une cinquantaine d’étoiles dans un nouveau cliché grandiose. Ces étoiles sont similaires à notre Soleil. Pour rappel, le télescope de la NASA lancé en décembre 2021 évolue à 1,5 million de kilomètres de la Terre.