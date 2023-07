Les 4 infos du jeudi 27 juillet

CLIMAT - L’ONU le confirme ce jeudi : ce mois de juillet sera le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, dépassant le précédent record de juillet 2019. Un événement qui a favorisé de nombreux incendies sur le pourtour méditerranéen ces derniers jours et qui n’est "qu’un avant-goût" de l’avenir climatique de la planète selon les scientifiques.

INFLATION - L’inflation continue de faire trinquer le porte-monnaie. Au 1er janvier prochain, le prix des timbres augmentera de 8,3% en moyenne, les prix des lettres recommandées et des Colissimo augmenteront également. En parallèle, on apprend ce jeudi que le coût du logement pour un étudiant a subi une hausse de 8 à 10% en un an selon la FAGE. L’association étudiante qui estime que la moitié des revenus des étudiants partent dans le logement.

VACANCES - Un "pass colo" pour aider les familles à financer des colonies de vacances pour leurs enfants. C’est ce que souhaiterait mettre en place le gouvernement. 80% des enfants seraient concernés, et ce pass serait attribué aux familles qui touchent jusqu’à 4000 euros de revenus mensuels, a précisé ce matin la ministre des Solidarités Aurore Bergé. L’aide irait de 200 à 350 euros par enfant.

NATATION - On peut dire qu’il marche sur l’eau ! Léon Marchand a décroché cet après-midi son 3ème titre aux Mondiaux de Natation au Japon, cette fois-ci sur 200 mètres quatre nages en 1 minutes 54 secondes, un nouveau record d’Europe !