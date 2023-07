Les 4 infos du jeudi 6 juillet

NAHEL – Le policier qui a abattu l’adolescent à Nanterre, reste placé en détention. A Pau, Emmanuel Macron a estimé qu’il faudra « travailler sur les causes profondes » des émeutes des derniers jours. Le chef de l'Etat estime par ailleurs que '' l'ordre a été rétabli ''. A l'heure actuelle, 448 personnes impliquées dans les émeutes ont été incarcérées.

CLIMAT – Le mois de juin 2023 aura été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. C’est ce qu’indique l’observatoire européen Copernicus. Les températures à l’échelle de la planète ont été 0,5 degrés au-dessus de la moyenne 1991-2020. En cause, le réchauffement climatique et le phénomène météorologique El Nino, associé à une hausse des températures et à des catastrophes climatiques (ouragans, sécheresses, pluies torrentielles…).

TRAFIC - Il va y avoir du monde dès demain sur la route pour les premiers départs en vacances. Bison Futé voit rouge en région parisienne. La circulation s'annonce difficile entre 11h et 19h entre Paris et Bordeaux. Ce sera orange ailleurs, notamment en Pays de la Loire, en Centre-Val de Loire et en Bourgogne. Les détails par ici.

SERIE - Netflix a dévoilé aujourd’hui la bande-annonce de « Tapie ». La série sortira à la rentrée, le 13 septembre. C’est Laurent Laffite qui campe l’homme d’affaires décédé il y a deux ans. La mini-série de sept épisodes retrace « le destin romanesque d’un personnage hors du commun », indique la plateforme.