Les 4 infos du mardi 18 juillet

ÉNERGIE - Nouveau coup dur pour le porte-monnaie ! Les prix de l’électricité vont augmenter de 10% à partir du 1er août prochain. La hausse va concerner tous les ménages et les TPE. En moyenne, l’augmentation devrait représenter un surplus de 150 euros sur notre facture chaque année.

CANICULE - Les phénomènes de vagues de chaleur "continueront à s’intensifier" alerte l'ONU ce mardi alors que l’hémisphère nord est actuellement touché par un dôme de chaleur qui fait barrière à la pluie ou au vent. Des records de températures dépassant les 40 degrés sont attendus sur le bassin méditerranéen. En France, 10 département du sud-est sont désormais en vigilance ORANGE canicule pour la journée de mercredi.

CARNET ROSE - Le Bioparc de Doué-la-Fontaine a un nouveau pensionnaire ! Un petit vari roux est né, pour la première fois depuis 24 ans au sein du parc. Il a vu le jour le 8 mai dernier. Une bonne nouvelle, d’autant plus que l’animal devrait être le premier réintroduit dans la nature, à Madagascar, avec sa famille.

MUSIQUE - Nouveau record pour Taylor Swift ! La chanteuse américaine de 33 ans est devenue, grâce à son dernier opus Speak Now (une réedition de son troisième album sorti en 2010), l’artiste féminine ayant le plus grand nombre d’albums numéro 1 des ventes. Au total, l'interprète de Shake it off a placé 12 albums en tête du Billboard, le classement de référence. Elle détrône ainsi l’icône Barbara Streisand.