Les 4 infos du mercredi 19 juillet

GOUVERNEMENT - Remaniement imminent au sein du gouvernement ! D’après plusieurs sources ministérielles, l'annonce du nouveau casting devrait intervenir dans la soirée, avant un Conseil des ministres demain. Parmi les noms qui figureraient sur la sellette : Marlène Schiappa, Isabelle Rome, François Braun ou encore Pap Ndiaye. Au total, une dizaine de portefeuilles pourraient être concernés.

MORT DE NAHEL - Enquête ouverte au sujet de la cagnotte de soutien à la famille du policier qui a tué Nahel à Nanterre. Son créateur, le polémiste d’extrême-droite Jean Messiha, est accusé par la famille de la victime de manœuvres frauduleuses et de mensonges visant à tromper les donateurs. Cette initiative très controversée a permis de récolter plus d’un million et demi d’euros.

CINÉMA - Deux salles, deux ambiances, mais tout autant de spectateurs attendus. Deux blockbusters sortent aujourd’hui au cinéma : Barbie, avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Et dans un tout autre style, Oppenheimer de Christopher Nolan et son casting 4 étoiles : Cillian Murphy, Robert Downey Jr, ou encore Matt Damon. Pour vous aider à choisir, retrouvez les critiques de Barbie et d'Oppenheimer faites par la rédaction !

ÉQUIPE DE FRANCE - Des primes records pour les Bleues au Mondial cet été dévoilées par L’Équipe. Les 23 joueuses de l’Équipe de France de foot sont assurées de toucher 26 700 euros même en cas d'élimination dès la phase de groupes. En cas de sacre, elles toucheront chacune plus de 240 000 euros. Des primes largement supérieures à tout ce qu’elles ont pu connaitre jusqu’ici.