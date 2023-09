Les 4 infos du mercredi 20 septembre

CARBURANT - Carrefour, Leclerc, Intermarché... Les principales enseignes de la grande distribution ont annoncé aujourd’hui qu'elles refusaient de vendre à perte du carburant, comme le propose le gouvernement. Le patron de Total Énergies avait déjà mis son veto, affirmant qu’il ne descendrait pas en dessous d’1,99€, déjà appliqué dans ses stations.

VISITE – Ils sont arrivés en début d’après-midi à Paris. Charles III et sa femme Camilla sont en France pour un voyage qui doit durer trois jours. Une visite initialement prévue au printemps mais repoussée en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. Au programme pour le roi et la reine britannique une visite de Notre-Dame et une réception à Versailles ce soir, ils se rendront à Bordeaux vendredi.

JUSTICE - De nouveaux éléments dans l’affaire de la petite martyre de l’autoroute A10. En 1987, le corps d'Inass, 4 ans, a été retrouvé au bord de l’autoroute en Loir-et-Cher, près de Suèvres. Selon nos confrères du Parisien, la mère de l'enfant a été mise en examen pour acte de torture et de barbarie. Le père devrait l'être aussi. Au mois de mai dernier, le couple avait déjà été mis en examen pour homicide sur mineur de 15 ans précédé et accompagné d’actes de torture et de barbarie.

LOIRE - C’est parti pour 5 jours de fête à Orléans. Le Festival de Loire, plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, a débuté aujourd’hui. 200 bateaux et 700 mariniers sont présents. Le programme complet est à retrouver ICI.