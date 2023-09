Orléans : le programme du Festival de Loire 2023

C’est l’un des événements les plus attendus par les Orléanais : le Festival de Loire, plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, se tient du 20 au 24 septembre sur les quais. Cette année encore, 200 bateaux et 700 marines seront présents. Le fleuve Saint-Laurent et les marins du Pays basque seront mis à l’honneur. Voici les principaux temps forts de l’événement :