Les 4 infos du vendredi 30 juin

Emeutes - Des moyens supplémentaires seront déployés ce soir en vue d’une troisième nuit de violence. Plusieurs événements festifs et rassemblements vont être annulés dans les départements les plus sensibles. Emmanuel Macron dénonce « une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent alors que la période devrait être au recueillement et au respect ». Les funérailles de Nahel auront lieu demain à Nanterre.

De nombreuses villes se sont réveillées ce matin avec les stigmates d'une nouvelle nuit d’émeutes. A Montargis dans le Loiret, au moins 4 bâtiments incendiés en centre-ville dont une pharmacie, et des dizaines de commerces dégradés ou pillés. A Saint Pierre des Corps en Touraine, la voiture du maire a été incendiée. A Cholet, le commissariat a été attaqué aux mortiers d’artifice. Selon le ministère de l’Intérieur 875 personnes ont été interpellées la nuit dernière.

Les autorités prennent une série de mesures en vue d’une nouvelle nuit de violence. Par exemple, en concertation avec la mairie de Châteauroux, un couvre-feu sera imposé aux mineurs non accompagnés de 22h à 6h, à partir de ce soir et jusqu’à dimanche. Un couvre-feu sera aussi en vigueur à Tours. Plus de détails par ici.

Conso - Pour la 1ère fois en un an, l’inflation repasse sous les 5%. Pour le deuxième mois de suite, la hausse des prix ralentit, à 4,5% sur un an, selon l’INSEE. Les raisons sont diverses : ralentissement de la flambée des prix de l’alimentation et baisse des prix de l’énergie.

Climat - Le mois de juin a été le plus chaud depuis 2003. C’est le 2e plus chaud depuis 1900, a annoncé ce vendredi Météo France. La chaleur a été particulièrement marquée au nord, et les épisodes orageux au sud. Enfin, si les précipitations rapprochent juin 2023 de la normale, celles-ci ont été inégalement réparties sur le territoire.

Sport - Après les 24 du Mans moto et voitures, place aujourd'hui, samedi et dimanche au Mans Classic. C'est tout simplement le plus grand rassemblement de voitures anciennes avec 800 véhicules de course en piste et 8.500 automobiles de collection. Rendez-vous sur le mythique circuit Bugatti. Plus d'informations ici.