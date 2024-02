Et puis ce lundi 26 février, il est possible de découvrir les coulisses de la création de ce grand spectacle ! Dans une série podcast de dix épisodes, à raison d’un épisode par jour, vous aurez l’occasion de plonger dans la conception du concert, en découvrant les voix des nombreuses personnes de l’association des Restos du Coeur qui façonnent le spectacle.

On y retrouve notamment les personnes travaillant sur les costumes, les cuisiniers et tant d’autres « petites mains » qui participent à l’élaboration de ce grand show, pour la bonne cause. Le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.

Une autre série est par ailleurs prévue. Cette fois-ci pour donner la parole aux bénéficiaires, de plus en plus nombreux en ces temps d’inflation. Pour faire un don, rendez-vous sur le site des Restos du Coeur.