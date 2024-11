Les innovations qui redéfinissent la conduite moderne

Systèmes avancés d’aide à la conduite

L’une des caractéristiques principales du nouveau Peugeot 3008 est l’amélioration de ses systèmes d’aide à la conduite. Ces technologies ont pour but de simplifier la conduite tout en augmentant la sécurité sur la route.

Système de maintien dans la voie (LKA) : il aide à éviter les sorties involontaires de la voie en corrigeant la trajectoire du véhicule, ce qui est particulièrement utile sur les longs trajets ou en cas de fatigue.

Régulateur de vitesse adaptatif : il ajuste automatiquement la vitesse en fonction du trafic, avec une fonction d’arrêt complet et de reprise, idéale pour les embouteillages.

Reconnaissance des panneaux de signalisation : le véhicule informe le conducteur des limitations de vitesse et d’autres signalisations importantes, affichées directement sur le tableau de bord.

Multimédia et services connectés

Le nouveau Peugeot 3008 dispose d’un système multimédia mis à jour pour être encore plus intuitif et fonctionnel.

i-Cockpit® de dernière génération : un tableau de bord numérique amélioré avec un écran haute résolution entièrement personnalisable. La navigation, la vitesse et d’autres informations importantes sont affichées clairement devant le conducteur.

Écran tactile multimédia de grande taille : avec le support d’Apple CarPlay et Android Auto, il est facile de connecter un smartphone et d’utiliser vos applications préférées.

Mises à jour à distance : le logiciel du véhicule peut désormais être mis à jour sans passer par un centre de service, simplifiant ainsi son entretien.

Technologies modernes de freinage

La sécurité passe avant tout par des systèmes de freinage performants. Le Peugeot 3008 intègre les dernières innovations en la matière :

ABS (système antiblocage des roues): il empêche le blocage des roues lors d’un freinage d’urgence, garantissant ainsi une meilleure maniabilité.

Système de répartition électronique de la force de freinage (EBD): il distribue de manière optimale la force de freinage entre les roues, améliorant la stabilité du véhicule.

Freinage d’urgence automatique (Active Safety Brake): il détecte les obstacles tels que les véhicules, les piétons ou les cyclistes et active automatiquement les freins si le conducteur ne réagit pas à temps.

Comme Pieces Auto 24 dit ces systèmes sont essentiels dans les environnements urbains où les risques d’accident sont particulièrement élevés.

Comment le freinage d’urgence sauve des vies ?

Les systèmes modernes de freinage d’urgence, comme celui intégré dans le Peugeot 3008, sont capables de prévenir les accidents dans des situations critiques. Par exemple, si un piéton surgit soudainement devant la voiture, les capteurs détectent le danger, et les freins s’activent plus rapidement qu’un conducteur ne pourrait réagir. Cela réduit non seulement le risque de collision, mais aussi l’impact potentiel.

Statistiques de ventes du Peugeot 3008

Voici un tableau des ventes du Peugeot 3008 dans différents pays en 2022 :

Pays Ventes en 2022 France 42 813 Royaume-Uni 44 580 Allemagne 33 547 Espagne 27 536 Italie 13 340

Données issues des rapports officiels de ventes automobiles pour l’année 2022.

Conclusion

Le Peugeot 3008 continue d’établir des standards pour les crossovers modernes. L’association de systèmes avancés d’aide à la conduite, de multimédia innovant et de technologies de sécurité en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent confort, style et fiabilité.