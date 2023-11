Bullit et Riper sont de retour dans "Pamela Rose la série"

Le retour de Kad et Olivier :

Après deux films au cinéma et un podcast, Kad Mérad et Olivier Barroux reforment leur duo de flics complétement loufoques, Bullit et Riper, pour "Pamela Rose la série, mais qui veut tuer internet ?".

20 ans après le premier long-métrage, "Mais qui a tué Pamela Rose ?", Bullit et Riper espèrent redorer leur blason auprès du FBI en retournant sur le terrain.

Il ne sera plus question d’enquêter sur le meurtre de Pamela Rose mais d’arrêter un mystérieux tueur en série qui s’attaque à de célèbres Youtubeurs.

Pour cette nouvelle enquête, Kad et Olivier ont embarqué avec eux d'autres humoristes : Panayotis Pascot, Claudia Tagbo ou encore Mister V.

Les deux premiers épisodes sont disponibles sur My Canal.