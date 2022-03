Les passagers d’un avion chantent «Baby Shark» en chœur pour calmer un bébé en pleurs (vidéo)

Si la célèbre chanson "Baby Shark" a été utilisée par le gouvernement néo-zélandais il y a quelques mois pour tenter de déloger des manifestants anti-vaccins, les passagers d’un avion ralliant Dubaï à Tirana (Albanie) ont également repris cet air entêtant pour cesser les pleurs d’un enfant durant le vol. En effet, comme le rapporte Daily Mail, le petit garçon, très agité dans les bras de son père, n’arrivait pas à se calmer.

"D’abord, les gens assis autour de lui ont essayé de le distraire, mais quand rien n’a fonctionné, un groupe de gars, dont moi, a commencé à chanter Baby Shark et plus de gens se sont joints à lui", a ainsi expliqué Parikshit Balochi, un animateur de radio à Dubaï, à l'origine de la vidéo postée sur TikTok.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la séquence a littéralement fait le buzz ! Depuis sa diffusion, la vidéo a été vue plus de 7 millions de fois. Pour rappel, le tube "Baby Shark", très apprécié des enfants, est devenu la chanson la plus populaire de l’année, détrônant au passage le légendaire Despacito.