Tour Vibration 2022 : les premiers artistes dévoilés !

Après 2 ans d’absence, le Tour Vibration revient pour vous faire danser, chanter et vibrer ! L'édition 2022 se tiendra du 2 au 15 septembre.

En septembre avec le Tour Vibration 2022 : vibrons ensemble ! Le plus grand festival gratuit de la région Centre-Val de Loire est de retour pour 4 dates événements qui accueilleront les artistes les plus en vue. Rendez-vous autour d'une programmation éclectique et populaire. 4 concerts et près de 40 artistes présents ! Châteauroux, le 2 septembre : rendez-vous place Voltaire dès 20h pour une soirée d'ouverture exceptionnelle. Outarville, les 9 et 10 septembre : le Tour Vibration 2022 s'associe au festival Les Terres de Jim pour proposer deux soirées exceptionnelles ! Le 9 septembre, les festivaliers pourront vibrer autour d’une programmation électro dont Sound of Legend et Feder sont les premiers artistes annoncés. Rendez-vous le lendemain, samedi 10 septembre, avec Amir et Ridsa qui se réuniront sur la grande scène pour un événement familial et toujours gratuit. D'autres artistes rejoindront l'événement et seront annoncés très prochainement. Le 11 septembre, Vibration organisera également un tremplin musique avec les meilleurs artistes locaux. Blois, le 15 septembre : le Tour Vibration 2022 vous donne rendez-vous dès 20h au parc des expositions. Un festival responsable Pour cette nouvelle édition, le festival se réinvente et s’engage. Vibration souhaite mettre à profit son succès populaire pour permettre à des associations locales de sensibiliser le public à leurs actions, notamment en faveur des jeunes, dans tous les départements dans lesquels le Tour Vibration aura lieu.

Les premiers artistes présents :

Amel Bent Repérée par le jury de la Nouvelle star, Amel Bent s'est transformée en quelques années en diva française du R'N'B. Coach également dans The Voice, en 2021 elle sort un nouvel album « Vivante », verticale succès populaire qui atteint le top 1 des ventes en France.

Amir Révélé d’abord dans l’émission The Voice, Amir a défendu par la suite les couleurs de la France à l’Eurovision en 2016. Il a su s’imposer comme l’un des artistes francophones les plus populaires notamment avec son dernier titre dévoilé au printemps dernier "Ce soir".

Claudio Capéo Découvert dans la saison 5 de The Voice, Claudio Capéo rencontre le succès avec son premier album solo en 2016. Il atteint alors la tête des charts et l’occupe durant cinq semaines ! Deux nouveaux albums suivent entre 2016 et 2020 ("Tant que rien ne m’arrête" en 2018, et "Penso a te" en 2020), récemment, Claudio Capéo rend hommage à sa mère dans la chanson poignante interprétée en français et en italien "Mamma".

Feder Avec son style de musique mêlant la pop et les sons électroniques, Feder, le DJ français a produit 19 singles, de nombreux remixes et a même composé des chansons pour Mylène Farmer. Il cumule à ce jour 420 millions de vues sur YouTube faisant rayonner le savoir-faire à la française.

Jérémy Frerot Découvert dans "The Voice", Jérémy Frerot et Flo Delavega ont formé Fréro Delavega pendant plusieurs années. Désormais en solo, Jérémy Frerot a dévoilé son premier album "Matriochka" en 2018, avant de revenir en 2021 avec l'album "Meilleure vie".

Lucenzo Auteur, compositeur et interprète, Lucenzo est un artiste latino et lusophone reconnu qui a baigné dans le monde du Reggeaton depuis son enfance. Il a créé un style nouveau et innovant : la fusion de musiques angolaise et portugaise, avec des chansons en portugais, espagnol et anglais. Le résultat est exceptionnel et donne naissance au dance floor Kuduro.

Ridsa D’abord repéré sur YouTube, c'est sa collaboration avec Willy William et le batteur canadien Ryan Stevenson qui lui a donné son premier succès avec « Je n’ai pas eu le temps » en 2013. Ridsa revient en 2022 avec son sixième album et dévoile le single « Santa Maria ».