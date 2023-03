Les voyageurs du Sens-Paris sont en colère. Depuis plusieurs années déjà, ils dénoncent une dégradation de la qualité du service : retards, annulations, manque de place.

Pour faire pression sur la SNCF, le maire Paul-Antoine de Carville a missionné en ce début d’année une équipe de navetteurs pour recenser les problèmes sur la ligne. Selon les premiers résultats, sur 65 trajets aux horaires de travail, 67% sont concernés par des retards et un quart « présente des problèmes de confort », selon l’édile. « On note un retard moyen de dix minutes », poursuit-il.

Un problème pour l’attractivité

« Il y a un vrai problème, il faut faire pression sur la SNCF pour que la qualité soit présente pour les habitants », affirme le maire de Sens. Il faut dire que 5 000 personnes empruntent cette ligne. « En dégradant la qualité du train, on dégrade la qualité de vie, l’attractivité du territoire, les gens ne voudront plus venir s’installer à Sens », déplore Paul-Antoine de Carville.

L’élu souhaite faire pression sur la compagnie ferroviaire et demande un effort d’abord en termes de communication. « Il faut dire et expliquer pourquoi les trains sont en retard », exige celui qui réclame jusqu’à l’amélioration du service « un effort sur les prix », d’autant que le prix des abonnements a augmenté récemment. Enfin, il souhaiterait que la SNCF réfléchisse à réorganiser son offre à très court terme : « plutôt qu’avoir des trains vides en journée, on pourrait envisager plus de trains ou plus de wagons le matin, le soir et les week-ends », conclut Paul-Antoine de Carville.