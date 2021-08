Loir-et-Cher : un point de vaccination installé au ZooParc de Beauval

Visiter le parc, et se faire vacciner contre le covid : il est possible de faire d’une pierre deux coups au ZooParc de Beauval, dans le Loir-et-Cher. Depuis ce mercredi 11 août, un point de vaccination a été installé à l’entrée. Il s’inscrit dans le cadre de la volonté des autorités d’aller directement au plus près du public. Sans rendez-vous, il s’adresse notamment aux personnes qui rencontreraient des difficultés pour trouver un créneau en centre de vaccination et qui souhaiteraient profiter de leur visite au zoo pour se faire vacciner.

Il est possible de faire une première ou une deuxième injection du vaccin Pfizer. Cela ne prend qu’une quinzaine de minutes, et les cartes vitale et d’identité sont nécessaires. Attention, certaines personnes peuvent développer des symptômes comme de la fièvre ou des courbatures dans les heures suivant l’injection, pas forcément l'idéal pour visiter le zoo juste après.

Une centaine de doses pourront être injectées chaque jour, du lundi au vendredi, uniquement le matin, jusqu’au 31 août. Le vaccin, qui s'adresse en priorité aux visiteurs, ne permettra cependant pas l’accès au zoo puisque le pass sanitaire n’est délivré que 7 jours après la seconde dose de Pfizer. Le zoo loir-et-chérien propose en revanche des tests antigéniques sur place, dont les résultats sont communiqués en quelques minutes.