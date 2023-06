Loire à don’f : ils pédalent pour promouvoir le don d’organes

L’objectif de « la Loire à don’f » est plus précisément de communiquer autour du don d’organes. Car au quotidien, ce n’est pas un sujet que l’on aborde facilement. Or, si la question était évoquée plus souvent auprès de notre entourage, le taux de refus pourrait être revu à la baisse. « On ne demande pas aux gens de donner absolument. On leur demande de se positionner avant », nous explique le Dr Jean-Christophe Venhard, médecin coordinateur des prélèvements d’organes au CHU de Tours.

Aujourd’hui, en France, c’est la loi du consentement présumé. On est tous donneurs. Mais les médecins demandent tout de même systématiquement l’avis aux proches, si la personne décédée n’est pas inscrite sur le registre des donneurs. « Ce qui nous pose problème, c’est que trop souvent, beaucoup ne se sont pas positionnés auprès de leurs proches. Ces derniers doivent alors se substituer ». Et très souvent… la réponse est négative. Aujourd’hui, au niveau national, le taux de refus est de 30%.

Et malheureusement, la demande ne cesse d’augmenter. « Il n’y a pas de centre de greffes partout, donc les listes d’attente sont énormes (…) On a beau essayé de greffer de plus en plus, on a de plus en plus de gens en attente », nous explique le médecin tourangeau. 28 000 personnes sont en attente de greffe, en France.

Loire à vélo

Alors pour communiquer sur cette problématique, le CHRU de Tours, associé aux hôpitaux de Blois ou d’Orléans, a décidé de mettre en place l’opération « Loire à don’f ». Une vingtaine de personnes transplantées vont parcourir la Loire à vélo.

Au programme, trois étapes : Orléans-Blois, Blois-Amboise, Amboise-Tours. « Il y a une petite caravane qui les accompagne, et il y aura des éléments qui seront mis en place pour que les gens puissent avoir la possibilité d’échanger avec les greffés ». Le dernier jour, à Tours, tous ceux qui voudront pédaler retrouveront les cyclistes à la caserne Chassagne, et pourront accompagner les greffés sur les derniers mètres, pour l’arrivée à Bretonneau.

À noter également qu’une conférence est organisée le 15 juin, au théâtre Beaumarchais d’Amboise, animé par le docteur en biologie Franck Zal.