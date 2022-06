Loiret : battu aux législatives, Jean-Michel Blanquer va déposer un recours

Le parachute ne s’est visiblement pas ouvert à temps pour Jean-Michel Blanquer. L’ancien ministre de l’Education nationale a échoué dans la course à la députation dans le Loiret, où il se présentait pour la majorité présidentielle dans la quatrième circonscription. Arrivé troisième avec 18,89%, il manque la qualification pour le second tour pour 189 voix. Dimanche prochain, le RN Thomas Ménagé (31,45%) affrontera donc le candidat de la Nupes, le communiste Bruno Nottin (19,43%).

Posts Facebook sponsorisés et venue d'un sosie

Jean-Michel Blanquer annonce cependant ce lundi 13 juin sur BFM TV qu’il va déposer un recours en justice pour contester les résultats de l’élection. L’ancien ministre dénonce un « comportement scandaleux » et la « violence verbale extrême » du candidat Nupes. Il assure que ce dernier a « mené des actions illégales » et « violé plusieurs règles électorales pendant la campagne », évoquant des « posts Facebook sponsorisés » et la venue du collectif Ibiza. Un sosie du ministre s'était notamment déplacé à Montargis et des tracts parodiant les siens avaient été distribués.